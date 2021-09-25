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محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:19 م
المحافظ
المحافظ
شيماء الريس


شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري بمدينة بورفؤاد، وذلك بحضور سيد طايع رئيس مجلس إدارة نادي السلام البحري، وأعضاء مجلس الإدارة، واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالطلاب المتفوقين بالنادي دراسيا ورياضيا، والذين حصلو على مراكز متقدمة خلال المسابقات بالنادي، مؤكدا أن تلك المسابقات والأنشطة الرياضية تعمل على غرس روح الانتماء لدى النشء خاصة في هذه المرحلة العمرية.
نادي السلام البحري يعد من أعرق وأقدم الأندية
وأشار  المحافظ إلى أن نادي السلام البحري يعد من أعرق وأقدم الأندية بمحافظة بورسعيد، والذى ساهم فى تنشئة أجيال حققت إنجازات رياضية مختلفة.
التوسع في إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية
وأكد أهمية التوسع في إقامة الأنشطة الرياضية والثقافية، والتى تليق بنادي السلام الذي يعد من الأندية العريقة ذات التاريخ.
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري
محافظ بورسعيد يشهد حفل تكريم الطلاب المتفوقين بنادي السلام البحري

الكلمات المفتاحية

نادي السلام البحري محافظة بورسعيد عريق احتفال

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