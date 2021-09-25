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عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:22 م
سما المصري
سما المصري
مـروة هيـكل

قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، براءة سما المصري من تهمة سب وقذف رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور في قضية جديدة.

وقال أشرف ناجى، محامي سما المصري، إن محامى مرتضى منصور أقر بالتصالح والتنازل عن الدعوى في الجلسة السابقة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الثلاثاء الماضي، بمعاقبة سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ في قضيتي سب وقذف رئيس نادى الزمالك السابق مرتضى منصور.

وسبق أن رفضت المحكمة الاقتصادية، استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

وتقضي سما المصري حكمًا بالحبس في قضية تحريض على الدعارة وسب وقذف ريهام سعيد.

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور سما المصري براءة سما المصري المحكمة الاقتصادية

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