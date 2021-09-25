محمد محسن يعلن وصول مولوده الثاني من زوجته هبه مجدي

أعلن المطرب محمد محسن، عن وصول مولده الثاني من زوجته الفنانه هبة مجدي، عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".





كتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا "



وأضاف:" ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ‏موسى محمد محسن،‏٢٠ سبتمبر ٢٠٢١"





يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل " موسي" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن وبطولة محمد رمضان،سميه الخشاب