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محمد محسن يعلن وصول مولوده الثاني من زوجته هبه مجدي
السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:32 م
آيه عبد العزيز
أعلن المطرب محمد محسن، عن وصول مولده الثاني من زوجته الفنانه هبة مجدي، عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".
كتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا "
وأضاف:" وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسى محمد محسن،٢٠ سبتمبر ٢٠٢١"
يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل " موسي" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن وبطولة محمد رمضان،سميه الخشاب
كتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا "
وأضاف:" وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، موسى محمد محسن،٢٠ سبتمبر ٢٠٢١"
يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل " موسي" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن وبطولة محمد رمضان،سميه الخشاب