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محمد محسن يعلن وصول مولوده الثاني من زوجته هبه مجدي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
أعلن المطرب محمد محسن، عن وصول مولده الثاني من زوجته الفنانه هبة مجدي، عبر حسابه الشخصي على " فيسبوك".


كتب محمد محسن:"الحمد لله رب العالمين. أكرمنا ربنا ورزقنا ‏بمولودنا الثاني بعد دهب، وعقبال عندكم جميعًا "

وأضاف:" ‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، ‏موسى محمد محسن،‏٢٠ سبتمبر ٢٠٢١"


يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل " موسي" إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن وبطولة محمد رمضان،سميه الخشاب
محمد محسن يعلن وصول مولوده الثاني من زوجته هبه مجدي
محمد محسن يعلن وصول مولوده الثاني من زوجته هبه مجدي

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هبه مجدي محمد محسن الفجر الفني إخراج محمد سلامة

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