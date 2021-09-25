عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حققت انجازا كبيرا في ملف سد النهضة من خلال طرح القضية للمرة الثانية بمجلس الأمن، واصدار المجلس بيان رئاسي يعزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية ورئاسة الاتحاد الأفريقي.





وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، اليوم السبت، إلى أن مصر متطلعة إلى التوصل لاتفاق قانوني يحقق مصالح الدول الثلاثة، وينهي أزمة سد النهضة، مضيفا أن كل قرارات مجلس الأمن وما يصدر عنه له صفة إلزامية تقتضي أن تنخرط الدول الثلاثة في مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، وتظهر حسن النية، وتصل لإتفاق ينهي هذه الأزمة.



