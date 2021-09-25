تعرف على موعد حفل حسين الجسمي في مصر



يستعد النجم حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي ضخم بفندق الماسة في مدينة نصر بمصر وذلك يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يقدم الجسمي، في الحفل لجميع الحاضرين باقة كبيرة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.



في سياق آخر احتفل حسين الجسمي، مؤخرًا باليوم الوطني السعودي وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الجسمي" قائلا: "هي لنا دار ونحن لها محبين كل عام ودارنا بخير اليوم الوطني السعودي"، وتفاعل معه عدد من جمهوره ومحبيه متمنيين له السعادة.



