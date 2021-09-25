تونس: مجلس شورى حركة النهضة يسقط تركيبة المكتب التنفيذي المقدمة من راشد الغنوشي

قالت مصادر تونسية، اليوم السبت، إن مجلس شورى حركة النهضة يسقط تركيبة المكتب التنفيذي المقدمة من راشد الغنوشي.

واستقال 113 قياديا وعضوا من حركة النهضة في تونس، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت.

وكانت حركة "النهضة" في تونس، حذرت من مخاطر غير مسبوقة في تاريخ البلاد، بعد قرار الرئيس قيس سعيد أمس الأربعاء.

واعتبر المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" في بيان له "القرار الرئاسي تعليقا فعليا لدستور الجمهورية وتعويضا له بتنظيم مؤقت للسلطات ونزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق وانقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".