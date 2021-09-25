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صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:36 م
الإعلامية فرح على
الإعلامية فرح على
الفجر الفني

تألقت الإعلامية فرح على، بإطلالات صيفية شبابية مميزة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث تحرص الإعلامية على مشاركة جمهورها بالجديد دائما، ونشرت صورة لها وهى ترتدى ملابس صيفية وفى يدها عنقود من العنب، ما لاقى إعجاب متابعيها بشكل كبير، كما نشرت فرح صورة أخرى وهى ترتدى ملابس عصرية مبهجة.

وأثني الجمهور علي إطلالتها وذوقها الأنيق فى اختيار الملابس وتناسق الألوان معبرين عن مدى حبهم وإعجابهم بها، حيث تعد فرح على من أبرز الوجوه الإعلامية في الوسط الرياضي، وتقدم برنامج "أخبارنا" على شاشة قناة نادي الزمالك، ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا من عشاق نادي الزمالك والجماهير المصرية بشكل عام، ونجحت فرح علي يومًا بعد يوم في تثبيت أقدامها وسط كوكبة من أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر والوطن العربي، حيث تتمتع بالمهنية و احترامها لعقل المشاهد .

صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"
صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"
صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"
صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"
صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"
صور.. نجمة قناة الزمالك تتألق بإطلالات شبابية مبهجة عبر "إنستجرام"

الكلمات المفتاحية

قناة الزمالك الإعلامية فرح على إنستجرام

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