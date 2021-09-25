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رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:30 م
رضا شحاته
رضا شحاته
محمد الصو
حسم رضا شحاته المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، موقفه من خلافة كيفين جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي، بالفترة المقبلة.


"الأهلي يفاوض شحاته لخلافة جونسون"

وأشارت بعض التقارير ووسائل الإعلام، إلى أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، يرغب في التوقيع مع شحاته للتواجد مع الفريق والتخلي عن منصبه في النادي الساحلي.

وكشف مصدر مُقرب من شحاته، أن نجم المارد الأحمر السابق، يرفض ترك منصبه على رأس قيادة الجونة، والعودة إلى التتش في منصب جديد.

"شحاتة يرفض منصب المدرب العام"

وأضاف: "شحاته يريد استكمال مهمته مع فريقه، خاصةً بعد تقديمه مستوى مميز مع فريقه منذ توليه المسئولية الفنية في الموسم الماضي".

ويفاضل النادي الأهلي بين عدة أسماء لتواجدها في الجهاز الفني، حيث عرضت لجنة التخطيط كل من رضا شحاته وعلاء ميهوب وهاني رمزي لخلافة المدرب الجنوب إفريقي، الذي رحل مع فالدويا يوشا محلل الأداء بنهاية الموسم الماضي.

الكلمات المفتاحية

رضا شحاته الدوري المصري الأهلي

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