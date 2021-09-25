بشرى سارة لبرشلونة قبل مواجهة ليفانتي في الليجا

تلقى الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان خبرًا سعيدًا قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام ليفانتي.





ويستضيف برشلونة نظيره ليفانتي مساء غدٍ الأحد على ملعب "كامب نو" في إطار مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





وقبل مباراة الغد تلقى كومان خبرًا سعيدًا فيما يخص عودة الشاب الإسباني أنسو فاتي وموقفه من المشاركة في المباريات بعد غياب طويل.





وتسلم أنسو فاتي التصريح الطبي ليصح اللاعب جاهزًا للمشاركة في المباريات بدءًا من لقاء الغد أمام ليفانتي بعدما غاب عن فريقه لفترة طويلة وتحديدًا في شهر نوفمبر من العام الماضي.





ويمر فريق برشلونة بمرحلة عدم اتزان في الفترة الأخيرة حيث فشل الفريق الكتالوني في تحقيق الفوز في آخر مباراتين بالليجا أمام كلًا من غرناطة وقاديش فيما مني بخسارة ثقيلة أوروبيًا على يد بايرن ميونيخ 3-0.