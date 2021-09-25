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في برنامج "أخبارنا".. فرح علي تتابع استعدادات نادي الزمالك لبطولة كأس مصر

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:42 م
فرح علي
فرح علي
الفجر الفني

تغطية خاصة ومكثفة تقدمها الإعلامية فرح علي، من خلال برنامج "أخبارنا" علي شاشة قناة الزمالك، تتناول استعدادات الفارس الأبيض للمشاركة في ببطولة كأس مصر.

 

وتتناول التغطية استضافة نخبة من نجوم كرة القدم والتحليل الرياضي واستطلاع آراء الجماهير ومتابعة حية ومباشرة لتدريبات نادي الزمالك.

وعلي جانب اخر تألقت الإعلامية فرح على، بإطلالات صيفية شبابية مميزة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، حيث تحرص الإعلامية على مشاركة جمهورها بالجديد دائما، ونشرت صورة لها وهى ترتدى ملابس صيفية مما لاقى إعجاب متابعيها بشكل كبير، كما نشرت فرح صورة أخرى وهى ترتدى ملابس عصرية مبهجة.

 

يذاع برنامج أخبارنا في السادسة مساء عبر شاشة قناة الزمالك.


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نادي الزمالك قناة الزمالك فرح علي بطولة الكأس الإعلامية فرح على

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