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النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة أم وابنتيها في 15 مايو

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:45 م
النيابة العامة
النيابة العامة
داليا عادل
فتحت نيابة التبين و15 مايو تحقيقات موسعة في واقعة العثور على ثلاث جثث لسيدة وطفلتين سقطوا من الطابق الخامس بأحد الشوارع فى مدينة 15 مايو.

تحقيقات موسعة
واستعمت النيابة إلى أقوال الجيران والذين قالوا أمام جهات التحقيق أن ظهر يوم الجمعة سمعوا صوت ارتطام شديد هز أركان المنطقة وعندما أسرعوا تفاجئوا بوجود ثلاث جثث وتبين أنها جارتهم وابنتيها.

وأضافوا أنهم رأو طفلتها الكبري التي تبلغ من العمر 6 سنوات تداعب شقيقتها الصغري من شرفة منزلهم التي يوجد في الطابق الخامس وتودع والدها أثناء ذهابه لصلاة الجمعة، ولكن فجاه الطفلة سقطت منها فحاولت إنقاذها ولكنها سقطت ورائها.

وقالوا إنهم سمعوا صوت الأم تصرخ من الشرفة عندما رأت أطفالها وقامت بإلقاء نفسها وكانت آخر كلماتها "ولادي" ووصتهم عليهم وتوفت في الحال.

معاينة النيابة العامة
وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الجثث وبفحص أجسادهم تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من الطابق الخامس.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثتين في إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة سيدة وطفلتيها.

وبالفحص تبين السقوط من الطابق الخامس بإحدىالعمارات السكنية وجارٍ الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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صلاة الجمعة سيدة 15 مايو النيابة العامة النيابة

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