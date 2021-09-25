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بالتعاون مع المالكي وعبيه.. محمد ثروت يستعد لطرح أغنية جديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:53 م
أحمد المالكي ومحمد عبيه و أحمد ثروت
أحمد المالكي ومحمد عبيه و أحمد ثروت
نور طلعت


أعلن الفنان محمد ثروت، عن استعداده لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر ثروت، على "الفيسبوك" صوره تجمعه بالشاعر الغنائي أحمد المالكي، والملحن محمد عبيه، وبنجله أحمد ثروت، وعلق عليها قائلًا،:"انتظروني قريبًا عمل جديدة ان شاء الله
إنتاج:أحمد ثروت
الحان: محمد عبيه
كلمات:أحمد المالكي

في سياق آخر رد عليه المالكي، بإعادة نشر البوست وعلق عليه قائلًا،:"محمد ثروت فنان كبير وصوت جبار وعالمستوي الانساني قمة الاخلاق والرقي والاحترام...إتشرفت بيك وبالتعامل معاك يا أستاذي ومبسوط اني اتعرفت عليك يا أبو حميد يا منتج يا واعد".

أحمد المالكي ومحمد عبيه و أحمد ثروت
أحمد المالكي ومحمد عبيه و أحمد ثروت

الكلمات المفتاحية

محمد ثروت عبيه المالكي أحمد ثروت

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