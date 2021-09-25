وزير الخارجية: مصر تدعم مسار خارطة الطريق في ليبيا (فيديو)

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تدعم مسار خارطة الطريق التي توافق عليها الأشقاء في ليبيا، حيث تقرر عقد الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر.





وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر قناة النيل للأخبار، اليوم السبت، إلى أن تشكيل حكومة ليبية منتخبة يمثل عودة ظهور لإرادة الشعب الليبي، مشددا على أهمية عمل المؤسسات الليبية للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا، مضيفا: "مصر تدعم هذا المسار وتتفاعل مع الأشقاء في ليبيا".





والجدير بالذكر، أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كشف كواليس لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس، لبحث تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.





وقال "سعفان" خلال تصريحات سابقة، إن ليبيا والعراق بحاجة كبيرة للعمالة المصرية من أجل إعادة الإعمار وتنفيذ عدد من المشروعات، مشيرًا إلى رغبة الجانب الليبي في عودة العمالة المصرية مرة أخرى وبالفعل بدأت أولى الخطوات التنفيذية وجاءت لجنة من وزارة العمل الليبية من أجل التنسيق الإلكتروني بين مصر وليبيا.



