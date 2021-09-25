محافظ أسوان يتابع مبادرة "معا نطمئن.. سجل الآن" لتلقي لقاح كورونا (صور)

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن" أثناء تقديم خدماتها للمواطنين، والتي يأتي تنفيذها وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع فى تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم من أي أضرار محتملة.





مبادرة "معًا نطمئن.. سجل الآن"

وقد كلف محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء أيمن رضا بتفقد فاعليات المبادرة بميدان المحطة للاطمئنان على تقديم كافة التسهيلات أمام المواطنين لحصولهم على جرعات لقاح كورونا من خلال دعم الحملة بعدد 3 أتوبيسات من المحافظة لزيادة الانتشار ومعدلات التطعيم للمستهدف بإجمالى 960 ألف مواطن ومواطنة في المرحلة العمرية من 18 سنة فأكثر لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



صحة أسوان



ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان أن حملة مبادرة معًا نطمئن انطلقت منذ أمس حيث شملت المواقع الأكثر ازدحامًا من المواطنين داخل مدينة أسوان وستستمر لمدة شهر كامل في باقى الأحياء والقرى والمدن.



ولفت إلى أن الحملة تضم فرق متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم وإعادة التسجيل للذين قاموا بالتسجيل من قبل من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.



وكشف إيهاب حنفى أنه تم تجهيز عدد (7) مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم على مستوى المحافظة وهم بدر والمحمودية بمدينة أسوان، ومركز شباب مدينة بلانة ودراو، بجانب مركز شباب مدينة كوم أمبو، ومركز شباب مدينة إدفو، علاوة على مركز شباب السباعية شرق.