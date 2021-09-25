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دفاع متهمي واقعة السجود للكلب يلتمس براءتهم

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:53 م
مـروة هيـكل

استمعت المحكمة الاقتصادية في ثاني جلسات محاكمة الطبيب عمرو خيري، رئيس قسم العظام في مستشفى جامعة عين شمس، و2 آخرين، بتهمة التنمر على الممرض عادل سالم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب اسجد لكلبي" الي دفاع المتهمين بالقضية الي براءة موكليهم في القضية.
إحالة المتهمين
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام الثلاثاء قبل الماضي، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين؛ طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
دليل الإدانة
هذا، وقد أقامت «النيابة العامة» الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.

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