رويترز: إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقا لتصدير النفط

أفادت قناة سكاي نييوز عربية، نقلًا عن وكالة رويترز، اليوم السبت، بأن إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقًا لتصدير النفط.

وقد أصبحت إيران لا تهتم بالعقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار فرض سياسية القوي.

لذلك قامت إيران ببعث ناقلات محملة بالنفط والغاز الإيرانية إلى لبنان أجل تقديم الدعم والمساندة إلى حزب الله التابع للنظام الإيراني في ظل الظروف المعيشية السيئة التي تشهدها الأوساط في لبنان.