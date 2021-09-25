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تصريحات كومان قبل مواجهة ليفانتي في الدوري الإسباني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 01:59 م
كومان
كومان
تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، عن مباراة فريقه غدًا أمام نظيره ليفانتي في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

كومان قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد :" عودة فاتي مهمة جدًا وسيلعب معنا غدًا لمدة 15 دقيقة".

وزاد :"أنسو لا يزال بعيداً عن أن يكون كما كان من قبل، لقد كان بعيد عن الملاعب لفترة طويلة وإصابته لا يمكن التعافي منها في غضون أسبوعين فقط. إذا كان جاهز تماماً للعب مباراة كاملة في نوفمبر فسوف ننتطر حتى نوفمبر، إذا كان جاهز قبل فسوف يلعب".

وأضاف :"جميعنا نريد الفوز بالبطولات، بكل تأكيد. تحدثت مع اللاعبين وهم يتفقون على هذا الأمر".

وتابع :"عليَ أن أتعلم أن أكون هادئ، أنا في النهاية شخص وهنالك لحظات في المباريات من الصعب قبولها".

وزاد :"لا استطيع أن أتحدث حول الأسماء البديلة التي ظهرت، أنا لا اقرأ الصحافة، أعرف الشائعات والشيء الوحيد الذي نستطيع فعله هو الفوز غدًا".


وواصل :": الرئيس هو أهم شخص في النادي ويستطيع دائمًا التحدث واعطاء رأيه، لا يوجد لدي مشكلة حول هذا، ما يجب علي فعله هو الفوز بالمباريات والباقي لا يهمني".

وأوضح :"أمام قادش صنعنا 5/4 فرص خطيرة، ولكن لا ننسى أننا فقدنا لاعبين فعالين في الهجوم بسبب الإصابات".

وأشار :"منذ بداية الموسم كمدرب، قبلت بخروج اللاعبين من اجل المصلحة الاقتصادية للنادي".

وعن الغيابات في صفوف فريقه قال :"أود أن أكون هناك خاصة في اللحظات الصعبة نحن بحاجة إلى الثلاث النقاط هذا من شأنه أن يريحنا، لن أشتكي من هذه المسألة الأمر معقد حيثُ أنني لم اتفق مع بعض الاشياء في المباراة ويجب أن أن اتعلم من هذا أن أكون أكثر هدوءً أنا ايضاً انسان هناك حالات يصعب قبولها".

واختتم :"
بالنسبة لنا الغيابات لدينا تؤثر علينا بالفعل، نحن نتحدث عن غيابات هجومية، يلعبون في الأجنحة، ولديهم مهارة واحد ضد واحد، وسرعة، سيكون من الصعب للخصم الدفاع ضدهم، لذلك هذه الغيابات اثرت علينا".

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