موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

يقوم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بدراسة استبعاد طاهر محمد طاهر من التشكيل الأساسي لمواجهة إنبى في بطولة كأس مصر.









ومن المتوقع أن يتجه المدير الفني الجنوب أفريقي لسحب طاهر من التشكيل الأساسي وذلك بسبب تراجع مستواه الفني في الفترة الأخيرة.









ويدرس بيتسو موسيماني مشاركة أحمد حمدي عبد القادر كما يبقى محمود كهربا في الصورة.









ولم يقدم طاهر محمد طاهر المستوى المأمول منه في مباراة كأس السوبر المصري مما دفع موسيماني لسحبه من الملعب وشارك لويس ميكيسوني بدلا منه.