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تعاون جديد بين الملحن باسم حسن والسوبر ستار محمد فؤاد

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:13 م
باسم حسن
باسم حسن
الفجر الفني
أعلن الملحن باسم حسن، عن تعاونه فى البوم النجم محمد فؤاد الجديد والذى يحمل إسم " نسيتونى " المتوقع طرحه فى احتفالات رأس السنة.

وقال باسم في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" بأنه تعاون مع الفنان محمد فؤاد فى اغنية تحمل إسم " ريحة المكان " من كلمات الشاعر هشام السيد والحان باسم حسن وتوزيع مايكل مجدى

الاغنية تحمل الطابع الدرامى ولكن بموسيقى سريعة فى لون جديد على الفنان محمد فؤاد ويتعاون فؤش مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنيين والموزعين فى الالبوم الجديد المتوقع بدء الدعاية له خلال ايام
تعاون جديد بين الملحن باسم حسن والسوبر ستار محمد فؤاد
تعاون جديد بين الملحن باسم حسن والسوبر ستار محمد فؤاد

الكلمات المفتاحية

محمد فؤاد باسم حسن الفنان محمد فؤاد الفجر الفني

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