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فرقة شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة تختتم مشاركتها في مهرجان سماع الدولي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:17 م
فرقة شباب المركز الثقافي اليمني
فرقة شباب المركز الثقافي اليمني
ريهام كمال

اختتمت فرقة شباب المركز الثقافي اليمني بالقاهرة مشاركتها الناجحة في مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية والذي أقيم في العاصمة المصرية القاهره بقلعة صلاح الدين بمشاركة عربية ودولية واسعة من 18 24 من شهر سبتمبر الجاري

ومثل المركز الثقافي اليمني بالقاهرة بلادنا اليمن بوفد ضم عددًا من الفنانيين والمبدعين اليمنيين المقيمين في القاهرة.

وقدمت الفرقة اليمنية عددًا من الأغاني والأناشيد الدينية التي عبرت عن الموروث الغنائي والإنشادي اليمني نالت استحسان الجمهور العربي الواسع الحاضر في المهرجان.

وعبرت الأستاذة عائشة العولقي، مديرة المركز الثقافي اليمني بالقاهرة في ختام مهرجان سماع الدولي عن سعادتها بهذه المشاركة والنجاح الكبير الذي حققه شباب المركز المشارك في المهرجان والذي أوصل التراث اليمني ونقله بأفضل صورة ممكنة،
مؤكدة دعم المركز الثقافي اليمني للمبدعين اليمنيين المقيمين في القاهرةفي المجالات الثقافية المختلفة

ومثل المركز الثقافي اليمني بالقاهرة بلادنا بوفد ضم عددًا من الفنانيين والمبدعين اليمنيين المقيمين في القاهرة.


الجدير بالذكر أن المركز الثقافي اليمني تحت إشراف وإدارة الأستاذة عائشة العولقي يضم فرقة فنية وثقافية تم تأسيسها منذ سنوات.
فرقة شباب المركز الثقافي اليمني
فرقة شباب المركز الثقافي اليمني

الكلمات المفتاحية

مهرجان سماع الدولي للإنشاد الديني والموسيقى الروحية مهرجان سماع قلعة صلاح الدين فرقة شباب المركز الثقافي اليمني

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