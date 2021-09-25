المتهم بقتل زوجته ودفنها ببنها: مكنش قصدي أقتلها.. وكنت بضربها على طول

أدلى المتهم بقتل زوجته ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، قائلًا: "مكنش قصدي أقتلها وكنت بضربها على طول".





وأضاف المتهم، خلال التحقيقات، تزوجت المجني عليها عرفيًا بعد قصة حب نشأت بيننا، وأقنعتها بترك منزل أسرتها والزواج عرفيًا، مشيرًا أنه كان دائم الاعتداء عليها بالضرب، وكانت دائمًا ما تنشأ الخلافات بيننا على أتفه الأسباب.





وتابع، أنه في يوم الواقعة "نشبت بيننا مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قمت على إثرها بضربها بعصا بأنحاء متفرقة بجسدها وعلى رأسها فسقطت على الأرض غارقة بدمائها، واستعنت بزوج شقيقتي، وشقيقي الصغير ودفناها في مقابر الصدقة بالشموت".





وكشفت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، وقسم شرطة أول بنها، غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، وتبين أن زوجها وراء الواقعة، وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية، فلقيت مصرعها، ودفنها بمقابر الصدقة، مدعيًا أن الوفاة طبيعية.





وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهم واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.





وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم شرطة أول بنها، باختفاء المدعوة، "م.ف.ا" 25 عامًا، ربة منزل، وتورط زوجها في قتلها من خلال الضرب باستخدام عصا خشبية على رأسها نتج عن ذلك وفاتها متأثرة بإصابتها بالرأس.





وتشكل فريق بحث جنائي لفحص الواقعة وتبين قيام زوجها "ر.س" بائع متجول، بضربها بخشبة على رأسها فلقيت مصرعها، فقام على أثر ذلك الزوج بالاستعانة بشقيقه، وصديق له، ونقلوا الجثة لمقابر الصدقة بالشموت ودفنها.



