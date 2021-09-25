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السعودية وقطر تبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الجمعة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وشهد اللقاء حضور مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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