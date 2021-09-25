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ملكات مصر في معرض موسكو الدولي للكتاب

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:18 م
معرض موسكو الدولي للكتاب
معرض موسكو الدولي للكتاب
ريهام كمال
تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا ٢١ - ٢٢الذي أطلقته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة مع أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا شاركت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي بمعرض موسكو الدولي للكتاب في دورته الـ34 الذي افتتح صباح اليوم بمركز إكسبو سنتر للمعارض بالعاصمة الروسية موسكو وبمشاركة أكثر من مائتي دار نشر وبحضور محمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق ودكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري بموسكو ومروان حماد مدير المشروعات الثقافية.

وجاءت مشاركة الهيئة من خلال الجناح المصري المتميز بعدد من الكتب المترجمة إلى اللغة الروسية والصربية مثل كتاب ملكات مصر للدكتور ممدوح الدماطي وسوق الله لطارق الطيب.

وأيضًا تراجم إلى الإنجليزية والإيطالية بجانب عدد كبير من العناوين التي تحظى باهتمام الجمهور من دارسي العربية بروسيا الذين حرصوا على زيارة الجناح والتقاط صورًا تذكارية به.

كما حرص سيرجي كاكين رئيس الهيئة المنظمة للمعرض على زيارة الجناح المصري والتقاط الصور بداخله حيث اثنى على المشاركة المصرية ودعا لزيادة المشاركة في الدورات القادمة.
معرض موسكو الدولي للكتاب
معرض موسكو الدولي للكتاب

الكلمات المفتاحية

الهيئة المصرية العامة للكتاب إيناس عبد الدايم

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