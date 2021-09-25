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أسرع طريقة لسلق اللازانيا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
تحتاجين عزيزتي الفتاة إلى المكوّنات التالية لسلق مكرونة اللازانيا في المنزل لإعداد أشهى الأطباق المفضلة بحشوة اللازانيا اللذيذة، وإليك المكونات وطريقة السلق:

مكونات سلق اللازانيا

عبوة من مكرونة اللازانيا
الماء بحسب الحاجة
2 ملعقة صغيرة من الملح

خطوات سلق اللازانيا:

ضعي الماء في قدر على نار متوسطة الحرارة، واتركيه حتى يغلي.
أضيفي كمية الملح للماء على النار.
أضيفي شرائح مكرونة اللازانيا إلى الماء المغلي.
حركي قطع مكرونة اللازانيا لمدة دقيقتين وذلك حتى لا تلتصق الشرائح مع بعضها البعض.
لمدة 8 دقائق قومي بتحريك شرائح مكرونة اللازانيا وخففي النار.
انشلي رقائق مكرونة اللازانيا من ماء الغلي، واتركيها جانباً حتى تتصفى.
بعد ذلك قومي عزيزتي الفتاة بإعداد منها أطيب وصفات اللازانيا بالحشوة المفضلة لديك .

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