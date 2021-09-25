في ذكرى وفاته.. نجاح الموجي صادرت الرقابة أول شريط كاسيت له



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير نجاح الموجي، أحد ملوك الإفيهات التي لا تنسى، وأحد العلامات البارزة في تاريخ السينما المصرية.



أصدر نجاح الموجي، شريط كاسيت يضم 6 أغاني على طريقة المنولوجات التي اشتهر بتقديمها، ولكن الرقابة رفضت إجازة الشريط وتوزيعه في الأسواق، وقاضته المطربة أنغام، بعد اتهامها له بالسب والقذف بعد سخريته منها خلال عرضه مسرحية "لا مؤاخذة يا منعم" التي سخر فيها من العديد من الفنانين ومنهم أنغام التي أطلق عليها "ألغام".



واجه "الموجي" العديد من الأزمات الفنية مع الرقابة من أهمها: تصريحاته ضد الحزب الوطني خلال عرض فيلم "التحويلة"، وخروجه عن النص في أعماله المسرحية.