بعد تامر حسني.. يوتيوبر أجنبي يحلل أغنية "ودعتك بس" لإسلام غالي





حلل يوتيوبر أجنبي شهير أغنية "ودعتك بس" للمطرب الشاب إسلام غالي، مؤكدًا على أنه مشروع نجم كبير.



وقال اليوتيوبر، في مقطع ڤيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه مُعجب بصوت إسلام، وبالموسيقى وبڤيديو كليب الأغنية أيضًا، كما أكد على وجود فريق عمل قوي للأغنية مثل الشاعر تامر حسين والملحن مدين".



وأضاف، قائلًا،:" من وجهة نظره أن هذه الأغنية hit، وأن إسلام، يمتلك امكانيات وموهبة ضخمة تؤهله لنجم كبير في المستقبل.



من المعروف عن هذا اليوتيوبر أنه يهتم بتحليل الأغاني العربية لكبار نجوم مصر والوطن العربي، فقد حلل مؤخرًا تتر مسلسل"نسل الأغراب" والذي قدمه النجم تامر حسني.



جدير بالذكر أن أغنية"ودعتك بس" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، وكليب الأغنية حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" حيث تقترب من 3 مليون خلال فترة زمنية قصيرة من طرحه.



