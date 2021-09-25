محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المرشحين للوظائف القيادية





ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم السبت أعمال اللجنة الدائمة لإختبار المرشحين لمنصبيّ مدير عام الادارة العامة للخدمة المدنية، ومدير عام الادارة العامة للموازنة وترتيب الوظائف.

تقدم للاختبارات ٩ مرشحين

وقال محافظ قنا إنه تقدم للاختبارات ٩ مرشحين، مؤكدًا أن الاختيار بين المتقدمين يتم طبقًا للمعايير والشروط بما يسمح بوجود عناصر مؤهلة لشغل الوظيفة لتطوير أداء العمل بالإضافة إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل متقدم والإنجازات التي حققها والمؤهلات الحاصل عليها ومدى إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي فضلًا عن تقاريير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويرى للنهوض بالمنظومة التى سوف يعمل بها.

أسئلة للمتقدمين

وأضاف الداودى بأن اللجنة وجهت عددا من الأسئلة للمتقدمين لقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية لديهم ومعرفة قدرتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات بما يحقق الأهداف التى تسعى اليها المنظومة الإدارية.