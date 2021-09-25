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في 7 محافظات.. خريطة القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:03 م
قافلة طبية
قافلة طبية
محمد عوده
تتواصل جهود الدولة المصرية، التي تستهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية، وبالخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بشكل عام، والفئات الأولى بالرعاية بشكل خاص.

وتأتي تحركات الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة والسكان، متماشية مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل النهوض بالقطاع الصحي، من خلال التوسع في إقامة المستشفيات، وتطوير القائم منها، لا سيما وأنها تعتبر الملاذ الأول لقطاع عريض من المصريين، الذين يترددون في كل يوم على المستشفيات الحكومية، سواء العامة والمركزية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أو الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة.

ولعل خير دليل على اهتمام الرئيس بالقطاع الصحي، باعتباره أحد أهم القطاعات، نظرا لارتباطه الوثيق بحياة المواطنين، قيامه منذ أن تولى حكم البلاد، بتدشين عدد من المبادرات الصحية، التي تستهدف توقيع الكشف الطبي على المصريين، وعلاجهم بالمجان، والتي جاء في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة"، ومبادرة "حياة كيمة"، وغيرها من المبادرات التي تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذها في مختلف المدن والقرى بجميع المحافظات، وخصوصا المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الطبية، حيث تتواصل القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والمديريات التابعة لها بالمحافظات المختلفة، للكشف على المواطنين المترددين على عيادات تلك القوافل، وعلاجهم بالمجان.
خريطة القوافل الطبية
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها خريطة القوافل الطبية لمبادرة "حياة كريمة":

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 7 قوافل طبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في 7 محافظات، يومي السبت والأحد، 25، و26 سبتمبر الحالي، للكشف على المواطنين، في مختلف التخصصات الطبية، وعلاجهم بالمجان.

وتشمل القوافل الطبية عددا من التخصصات، هي: النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، وتستهدف محافظات القاهرة، والدقهلية، والبحيرة، والمنيا، ومطروح، على النحو التالي:

- حاجر المريس، مركز الطود، بمحافظة الأقصر.

- أبو جندير، مركز إطسا، بمحافظة الفيوم.

- دمنهور، مكز المنفلوط، بمحافظة أسيوط.

- كفر الحوالة، مركز القناطر، بمحافظة القليوبية.

- الأحايوة شرق، مركز أخميم، بمحافظة سوهاج.

- الكينج، مركز العامرية، بمحافظة الإسكندرية.

- الشهابية، مركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ.

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