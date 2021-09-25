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برلماني: التبرع ببلازما الدم يفتح باب أمل للمريض
السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:08 م
عبداللطيف هيبة
طالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، المواطنين على مستوى الجمهورية بالتبرع ببلازما الدم، ويأتي ذلك تحت مظلة المبادرة الرئاسية "العلاج جواك"، مؤكدًا أن التبرع بالبلازما يساهم فى شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.
التبرع ببلازما الدم
مجلس النواب
وطالب عضو مجلس النواب، بتوعية المواطنين من خلال جميع وسائل التوعية والترويج الإعلامي لهذا المشروع القومى، وحث الجميع على أهمية التبرع، وإقبال المواطنين لمراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية للتبرع والمساهمة في علاج وإنقاذ حياة الملايين من المرضى، حيث أن تبرعهم يفتح باب الأمل أمام المرضى.
التبرع ببلازما الدم
وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن التبرع بالبلازما لا يؤثر إطلاقًا على صحة المتبرع، موضحًا أن البلازما لها مشتقات كثيرة وتساعد في علاج منها: "سيولة الدم، وبعض أمراض الكلى والكبد، وأمراض المناعة".
مجلس النواب
وطالب عضو مجلس النواب، بتوعية المواطنين من خلال جميع وسائل التوعية والترويج الإعلامي لهذا المشروع القومى، وحث الجميع على أهمية التبرع، وإقبال المواطنين لمراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية للتبرع والمساهمة في علاج وإنقاذ حياة الملايين من المرضى، حيث أن تبرعهم يفتح باب الأمل أمام المرضى.