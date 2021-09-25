برلماني: التبرع ببلازما الدم يفتح باب أمل للمريض

التبرع ببلازما الدم

وأشار الجاهل، خلال البيان الصادر له، إلى أن التبرع بالبلازما لا يؤثر إطلاقًا على صحة المتبرع، موضحًا أن البلازما لها مشتقات كثيرة وتساعد في علاج منها: "سيولة الدم، وبعض أمراض الكلى والكبد، وأمراض المناعة".