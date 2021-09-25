جامعة سوهاج تستضيف سيارة التوثيق لخدمات الشهر العقاري الثلاثاء المقبل



سيارة التوثيق المتنقلة بجامعة سوهاج

وأضاف عبد الخالق أنه بالتنسيق مع المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، والمستشار أحمد سيد الطهطاوي عضو المكتب الفني، سوف يتم استضافة سيارة التوثيق المتنقلة الأولى من نوعها بسوهاج من أصل 10 سيارات على مستوى الجمهورية بجامعة سوهاج، لتقديم كافة خدمات التوثيق لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وكل منسوبي الجامعة.



وأكد عبد الخالق أن جامعة سوهاج بكامل قطاعاتها تعمل علي توفير الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات المختلفه من خلال التعاون مع جميع الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.



سيارات توثيق متنقلة بالتعاون مع وزارة العدل

والجدير بالذكر أن وزارة العدل وفرت هذه السيارة التى تعمل بنظام الشباك الواحد لتقدم كافة خدمات التوثيق ( عدا إثبات التاريخ ) بالمنازل والشركات، عن طريق نظام الحجز المسبق على الرقم الموحد 15999 في موعد أقصاه 48 ساعة، كما يتم الدفع بهذه السيارة لدعم مكاتب التوثيق التى بها ازدحام لتخفيف التكدس فيها، مع ضرورة توفير وسيلة دفع إلكترونية (فيزا - كارت مرتب - كارت ميزة ) لإتمام المعاملة واستلامها مختومة فى نفس الوقت حيث تعتبر هذه السيارة فرع توثيق متنقل كامل.



صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بأن الجامعة سوف تستضيف سيارة التوثيق المتنقلة والتي تقدم كافة خدمات التوثيق، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 سبتمبر من الساعة ٩ صباحا إلى ٤ عصرا.وأوضح عبد الخالق أن تلك الخدمات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تجهيز سيارات متنقلة مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثه في كافة القطاعات، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتنسيق مع المستشار عمر مروان وزير العدل من أجل تلبية طلبات الانتقال داخل المنازل والشركات للحد من التكدس في طلبات الانتقال.