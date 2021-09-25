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عاجل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأوكراني

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأوكراني أكد من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس في مختلف المجالات، مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.

وقد أشاد الرئيس بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكدًا سيادته التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصةً الصناعات الغذائية وصوامع القمح والموانئ، والطاقة، والسياحة، فضلًا عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى دفع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلًا عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.

الكلمات المفتاحية

بيان الرئاسة بسام راضي السيسي أوكرانيا

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