Advertisements

الشيخ محمد بن راشد: منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاما الجديدة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:22 م
الشيخ محمد بن راشد
الشيخ محمد بن راشد
وكالات

أعلن الشيخ محمد بن راشد، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة في دولة الإمارات.

 

وقد أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بأن حاكم دبي ونائب رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن عن تعديلات في الحكومة.

 

وقال عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "إن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة حفظه الله ضمن مبادىء الخمسين .. وستواكب المرحلة القادمة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية".

أخبار تهمك

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

منذ أقل من ساعة

لابورتا يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مصير رونالد كومان

منذ أقل من ساعة

سيدة 15 مايو.. سقطت طفلتها من الخامس فرمت الأخرى وقفزت وراءها

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. براءة سما المصري من تهمة سب وقذف مرتضى منصور

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تشافي يحسم موقفه من قيادة برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الأنجليزي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 6 ساعات

٤ تغييرات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة إنبي في كأس مصر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ حوالي 22 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

01:26 م

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

02:30 م

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

03:01 م

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

02:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements