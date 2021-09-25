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بعد نجاح حفله.. حمزة نمرة يشكر جمهور الأردن

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:32 م
حمزة نمرة
حمزة نمرة
نور طلعت

أحيا النجم حمزة نمرة، أمس حفلًا غنائيًا نجاحًا في الأردن، وقد شهد الحفل حضور جماهيري كبير.

ونشر حمزة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"انستجرام" صورة  له من الحفل وعلق عليها قائلًا،:" شكرًا جمهور الأردن الجميل على واحدة من أقرب حفلات لقلبي، حفلة المدرج الروماني بالأمس، كانت جميلة بسببكم".

وقد أعلن نمرة، قبل إقامة الحفل عن تغيير موعده.

ونشر حمزة، وقتها البوستر الرسمي للحفل مُدون عليه التفاصيل الجديده لإقامة الحفل، حيث يقوم الحفل بالمدرج الروماني يوم الجمعة 24 من سبتمبر الحالي في الثامنة مساءً.

وعلق على البوستر قائلًا،:" بناء على طلب الكثيرين بتغيير مكان الحفل إلى المدرج الروماني، وتأجيله لنستطيع إكمال كافة الاستعدادات ليصبح الجمعة 24 سبتمبر.

وأضاف نمرة، قائلًا:" نأسف جدًا لأي إزعاج وإن شاء الله نشوفكم فى أجمل حفل"

بعد نجاح حفله.. حمزة نمرة يشكر جمهور الأردن
بعد نجاح حفله.. حمزة نمرة يشكر جمهور الأردن
بعد نجاح حفله.. حمزة نمرة يشكر جمهور الأردن
بعد نجاح حفله.. حمزة نمرة يشكر جمهور الأردن

الكلمات المفتاحية

حمزة نمرة حفل غنائي الأردن

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