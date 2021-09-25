تأجيل دعوى ضد الفنانة سارة التونسي بسبب العمل بدون تصريح لـ 30 سبتمبر



الفنانة سارة التونسي

وطالب هيثم عباس المحامي، بصفته وكيلًا عن شركة "العدل جروب" فى القضية 2825 لسنة 2021 مدنى جنوب القاهرة؛ بتعويض الشركة 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل “حرب أهلية”، لعدم حصولها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.



العدل جروب

وأكد عباس، أنه أقام الدعوى بسبب ما لحق بشركة "العدل جروب" من أضرار مادية وأدبية تتجاوز المطالبة المالية بأى قيمة مهما بلغت، مضيفًا أنها السابقة الأولى فى تاريخ الشركة التى عملت فى المجال الفنى لعقود.

قررت محكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، في اتهامها بالعمل بدون تصريح، ومطالبتها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه إلى جلسة 30 سبتمبر المقبل.