جيسوس يقود مانشستر سيتي للفوز على تشيلسي في الدوري الانجليزي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على فريق نادي تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد الاتحاد لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز.





مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي





سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب جابرييل جيسوس في الدقيقة الثانية والستين بعد أن إستغل دربكة داخل منطقة العمليات ولعب الكرة في مرمى إدوارد ميندي.





بهذا الفوز رفع السيتي رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة عشر في صدارة الترتيب بنفس عدد نقاط تشيلسي الذي فشل في تحقيق الفوز الخامس له في البطولة.