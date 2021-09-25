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مع بداية الموجة الرابعة.. كيف ارتفعت نسبة الإصابة بكورونا في مصر؟

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:30 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عوده
كشفت الدكتوة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن موعد ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا في مصر، مؤكدة أنها من المتوقع أن تكون خلال 3 إلى 4 أسابيع مقبلة.

الموجة الرابعة من كورونا في مصر
يأتي ذلك، فيما كانت مصر قد بدأت الموجة الرابعة من الجائحة العالمية، خلال الأسابيع الماضية، حين بدأت نسب الإصابات في الارتفاع، كل يوم عما قبله، وفقا لبيانات وإحصائيات وزارة الصحة والسكان، التي تعلنها بشكل يومي، لرصد أعداد حالات الإصابة الجديدة، وحالات الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا.

وتشير التقارير اليومية لوزارة الصحة إلى زيادة يومية في أعداد المصابين، وهو ما يستدعي التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، والتباعد بمسافة لا تقل عن متر بين كل شخص وآخر، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون، للوقاية من الفيروس، إلى جانب سرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، الذي يستهدف زيادة ورفع مناعة القطيع، ضد هذا المرض، وبالتالي تقليل أعداد المصابين إلى أدنى المستويات.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها كيف ارتفعت نسب الإصابة بكورونا في مصر خلال الأيام الماضية:

تشير إحصائيات وزارة الصحة والسكان، والتقارير اليومية، الخاصة بأعداد المصابين، وحالات الوفاة بكورونا، إلى خروج 711 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات، يوم السبت الماضي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

يأتي ذلك حين أعلنت الوزارة عن تسجيل 637 حالة جديدة، يوم السبت، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 16 حالة جديدة، وبذلك يكون إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت الماضي، 296276 حالة، من بينهم 249793 حالة تم شفاؤها، و16951 حالة وفاة.

وفي يوم الأحد، أعلنت الوزارة عن تسجيل 653 حالة إصابة جديدة، ووفاة 19 حالة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، إلى 296929 حالة، من بينهم 250304 حالة تم شفاؤها، و16970 حالة وفاة.

وفي يوم الإثنين، أشارت إحصائيات وزارة الصحة والسكان إلى تسجيل 679 حالة إصاتبة جديدة، ووفاة 22 حالة أخرى، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 297608 حالة، من بينهم 250692 حالة تم شفاؤها، و16992 حالة وفاة.

وفي يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تسجيل 688 حالة إصابة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، إلى جانب تسجيل 24 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد إلى 298296 حالة، من بينهم 251395 حالة تم شفاؤها، و17016 حالة وفاة.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تسجيل 692 حالة إصابة جديدة، و27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، إلى 298988 حالة، من بينهم 251902 حالة تم شفاؤها، و17043 حالة وفاة.

وفي يوم الخميس، أشارت إحصائيات الصحة إلى تسجيل 722 حالة إصابة جديدة، و31 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، إلى 299710 حالة، من بينهم 252471 حالة تم شفاؤها، و17074 حالة وفاة.

بينما شهد يوم أمس الجمعة، انخفاضا في أعداد المصابين المسجلة يوميا، حيث أكدت إحصائيات وزارة الصحة والسكان إصابة 568 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بالإضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية الجائحة، وحتى أمس الجمعة، إلى 300278 حالة، من بينهم 253271 حالة تم شفاؤها، و17110 حالة وفاة.

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