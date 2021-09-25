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بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الأنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:30 م
تشيلسي ومانشستر سيتي
تشيلسي ومانشستر سيتي
محمد أيمن
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الحصول على النقاط الثلاثة بفضل فوزه على تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.

ويدين السيتزينيز بهذا الفوز إلى اللاعب الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد ولم ينجح البلوز في التعويض ليخسر للمرة الأولى له في منافسات الموسم الجاري.


الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي تشيلسي الدوري الانجليزي الممتاز

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