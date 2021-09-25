بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في الدوري الأنجليزي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في الحصول على النقاط الثلاثة بفضل فوزه على تشيلسي بهدف واحد مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج لحساب مباريات الجولة السادسة من البريميرليج.





ويدين السيتزينيز بهذا الفوز إلى اللاعب الدولي البرازيلي جابرييل جيسوس الذي سجل هدف اللقاء الوحيد ولم ينجح البلوز في التعويض ليخسر للمرة الأولى له في منافسات الموسم الجاري.







