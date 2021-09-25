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هل التربح من كتابة الأغاني حرام؟.. أزهري يوضح (فيديو)

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
رقية جمال
وجه شخص يُدعى رمضان، من سوهاج، تساؤل للشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، قال خلاله: "إنه يكتب شعر أغاني منذ فترة زمنية، وعلم أن دخله من بيع هذه الكلمات حرام، فهل هي حرام أم حلال".

وأجاب "المالكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بيت دعاء" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن الغناء فيه أقوال قول يقول بالتحريم خاصة إذا صاحبه الموسيقى، وقول يقول بالكراه.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن هناك قول يقول بأن الغناء حسنه حسن وقبيحه قبيح، واستدل على ذلك بقول الإمام الشوكاني، إنه لا يوجد حديث صحيح في تحريم الغناء، موضحًا أن الغناء فيه حلال والمؤمن وقاف عند الشبهات، مؤكدًا أنه مع البحث في المسألة تبين أن الغناء كالكلام حلاله حلال وحرامه حرام.

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