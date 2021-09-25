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بهدف قاتل.. مانشستر يونايتد يسقط في فخ الهزيمة أمام أستون فيلا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:36 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
مصطفى صابر
سقط مانشستر يونايتد،في فخ الهزيمة أمام ضيفه أستون فيلا، بنتيجة هدف مقابل لاشئ في إطار منافسات الجولة الـ 6 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يسقط في فخ الهزيمة أمام أستون فيلا
سيطر اليونايتد بشكل كبير على المباراة، حيث كانت نسبة الإستحواذ لصالحه بفارق واضح، وقام بعدد كبير من المحاولات، ولكن أستون فيلا نجح أن يختم اللقاء لصالحه.


وبهدف قاتل أنهى الضيوف كل شيء، والذي جاء في الدقيقة الـ 88، وحمل توقيع قلب الدفاع كورتني هوس.


وسنحت فرصة لليونايتد من أجل إدراك التعادل، في الدقيقة الـ 93، من ركلة جزاء، ولكن أهدرها النجم البرتغالي برونو فرنانديز.


وبتلك النتيجة يتبقى ماشستر يونايتد عند 13 نقطة، وأصبح الرابع في الترتيب، فيما رفع أستون فيلا رصيده إلى 10 نقاط، وأصبح السابع.

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