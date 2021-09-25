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بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الأنجليزي

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:30 م
مانشستر يونايتد وأستون فيلا
مانشستر يونايتد وأستون فيلا
محمد أيمن
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد بهدف واحد مقابل لاشئ في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد أولد ترافورد لحساب مباريات الجولة السادسة من الدوري الأنجليزي الممتاز 

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا 

إنتهت فعاليات الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي بدون أهداف قبل أن يتمكن كورنتي هوس من تسجيل هدف فريقه الوحيد من ضربة رأسيه في الدقيقة الثامنة والثمانين.

في الوقت الذي إحتسب فيه حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد أهدرها الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز في الدقيقة التسعين بعد أن أطاح بها خارج عارضة مارتينيز.

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده من النقاط عند النقطة العاشرة في المركز السابع وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الثالثة عشر في المركز الثالث.


الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز أستون فيلا

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