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السيسي ونظيره الأوكراني يناقشان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

السبت 25/سبتمبر/2021 - 03:41 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس فلوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الأوكراني أكد من جانبه الحرص على التنسيق والتشاور مع الرئيس في مختلف المجالات، مع التطلع لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في ظل الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، وكذلك جهود مصر الناجحة والمقدرة في إيقاف خطر الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها وإلى أوروبا.
 
وأشاد الرئيس بقوة الدفع المكتسبة خلال الفترة الأخيرة للعلاقات الثنائية بين مصر وأوكرانيا، مؤكداً التطلع للارتقاء بها لتشمل مختلف أوجه التعاون الممكنة، خاصةً الصناعات الغذائية وصوامع القمح، والموانئ، والطاقة، والسياحة، فضلاً عن إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
 
وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى دفع التعاون الأمني بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة، فضلاً عن استعراض تطورات عدد من القضايا الإقليمية والسياسية ذات الاهتمام المتبادل.

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بوابة الفجر اوكرانيا الفجر العلاقات المصرية الاوكرانية السيسي

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