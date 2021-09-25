ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي ضربة موجعة قبل مواجهة فريق نادي إنبي لحساب مباريات بطولة كأس مصر وتحديدًا الدور ثمن النهائي.





تأكد غياب حسين الشحات عن مباراة الاهلي وإنبي





وأكد مصدر خاص داخل القلعة الحمراء صعوبة إلتحاق حسين الشحات بمواجهة اليوم وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة السوبر الماضية أمام طلائع الجيش.





وسيدفع موسيماني باللاعب محمود عبد المنعم كهربا في مركز الجناح الأيسر بدلًا من الشحات فيما سيكون ميكيسوني بدلًا من طاهر محمد طاهر.





وتنطلق مواجهة الفريقين عند حلول الساعة السابعة مساءًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية.