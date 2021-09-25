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القبض على عاطل قتل شقيقته خنقا لخلافات على الميراث في قنا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:10 م
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
لقيت ربه منزل، اليوم السبت، مصرعها على يد شقيقها بعدما قام بخنقها في نجع عزوز بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اختارا يفيد، قيام سليمان.ف.س، 40 عاما، يعاني من أمراض نفسية وعقلية بقتل شقيقته صابرين - ف، 35 عاما بالخنق، في قرية نجع عزوز، بمركز دشنا بقنا.

ودللت تحريات المباحث، أن الجاني مريض نفسيًا منذ فترة، وكان على خلاف مع أشقائه بسبب الميراث، وأكدت التحريات أن الجاني يحمل شهادة طبية بمرضه وتتفاوت حالته المزاجية بين الاضطراب والاستقرار من حين لآخر.

تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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