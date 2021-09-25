Advertisements

مصري السلوم يضم لاعب دمنهور رسميا

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
أحمد تيتو

واصل نادي مصري السلوم تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع أسامة محمد لاعب وسط دمنهور لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.

وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع أحمد عيد حارس كوكاكولا ، وسيد حمدي مهاجم بورتو، ومحمود عبد المنصف حارس الجزيرة، وكاظيم باليمو لاعب سيراميكا، وخليل نيمار لاعب الحمام المطروحي، وأحمد حاتم لاعب سوهاج، وجابر سالم، ومحمود صبري لاعبي كوكاكولا، وإسلام رأفت لاعب دكرنس، ومحمد بيسو لاعب الزمالك، وأحمد الحسيني مدافع كوكاكولا، ومحمد سليمان لاعب الأسماعيلي في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفريق بصفقات قوية .

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

أخبار تهمك

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

مدرب مانشستر يونايتد: خسرنا أمام أستون فيلا بهدف تسلل

منذ ساعة و 6 دقيقة

مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

03:49 م

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

02:30 م

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

01:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements