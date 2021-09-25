مصري السلوم يضم لاعب دمنهور رسميا



واصل نادي مصري السلوم تدعيم صفوفه إستعدادا للموسم الجديد بالتعاقد مع أسامة محمد لاعب وسط دمنهور لتدعيم صفوف الفريق إستعدادا للموسم الجديد.



وكان الفريق قد نجح في التعاقد مع أحمد عيد حارس كوكاكولا ، وسيد حمدي مهاجم بورتو، ومحمود عبد المنصف حارس الجزيرة، وكاظيم باليمو لاعب سيراميكا، وخليل نيمار لاعب الحمام المطروحي، وأحمد حاتم لاعب سوهاج، وجابر سالم، ومحمود صبري لاعبي كوكاكولا، وإسلام رأفت لاعب دكرنس، ومحمد بيسو لاعب الزمالك، وأحمد الحسيني مدافع كوكاكولا، ومحمد سليمان لاعب الأسماعيلي في إطار سياسة الشركة الراعية للفريق لتدعيم الفريق بصفقات قوية .



ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام وحمد صالح و وحيد صادق مدربين وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.



وكانت شركة "ألو إيجيبت" قد حصلت على حقوق رعاية الفريق ووضعت الشركة الاستراتيجية الخاصة برعاية فريق المصري بالسلوم في الفترة القادمة على أمل تحقيق النجاح في المنافسة على الصعود والتأهل للدوري الممتاز خلال ثلاث سنوات رغم صعوبة المنافسة بالمجموعة .



ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .