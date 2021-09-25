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بعد حرمانها من أطفالها.. انتحار سيدة من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:14 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
إيريني صفوت
باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق في سقوط ربة منزل من أعلى كوبري أرض اللواء بالعجوزة، بسبب تعرضها لحالة اكتئاب.

وأفادت التحقيقات، أن السيدة تعرضت لحالة اكتئاب نتيجة تعرضها لأزمة نفسية، إثر انفصالها عن زوجها، وحرمانها من رؤية أطفالها، فقررت أن تنتحر لتتخلص من حياتها، فسقطت من أعلى الكوبري، مصابة بكدمات وكسور ونزيف، أسفر عن مصرعها في الحال.

وصرحت النياية، بدفن جثة السيدة، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من أعلى كوبري أرض اللواء، مما أسفر عن مصرعها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن ربة منزل كانت تمر بأزمة نفسية، قررت إلقاء نفسها من أعلى الكوبري، بسبب حرمان طليقها لها من رؤية أطفالهما، حيث ألقت بنفسها من أعلى الكوبري، مما أسفر عن مصرعها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة عقب مناظرتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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