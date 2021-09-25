السجن 7 سنوات لشقيقين وآخر قتلوا جارهم في الإسكندرية

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.



ترجع أحداث القضية رقم 27672 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقي مدير امن الاسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بمشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بأحد شوارع الدائرة وتوفي متأثرا بطعنه بسلاح أبيض سكين.



كشفت تحريات ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة الرمل ثان، أنه على اثر خلافات سابقة بين كل من م.ع.ال، وم.م.ص، وال.ع.ال، وبين المجني عليه م.ال.م، عاطل، حدثت مشادة كلامية بينهم وأنها ليست المرة الأولى ومشجرات مستمرة بسبب الجيرة، فقام المتهمين بحيازة كل منهم سلاح ابيض سكين وشومة وآله حادة ماسورة، وتعدوا عليه بطعنة نافذة في البطن فسقط علي الأرض وتبين أن المتهم الثالث هو شقيق المتهم الأول.



وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وتبين أن وبعرضهم علي النيابة التي قررت إحالتهم لمحكمة جنايات الإسكندرية.



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، رئيس المحكمة، بمعاقبة شقيقان وآخر بالسجن لمدة 7 سنوات، بعد اتهامهم بقتل جارهم، بسبب خلافات سابقة ببنهم.