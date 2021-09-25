Advertisements

كريم محمود عبدالعزيز يعلن عن انتهائه من تصوير "من أجل زيكو"

السبت 25/سبتمبر/2021 - 04:44 م
كريم محمود
كريم محمود
منار أشرف داود
شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة اه من كواليس فيلمه الجديد "من أجل زيكو"، معلنًا عن انتهائه من التصوير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق "كريم" على الصورة قائلًا:" فركش فيلم من أجل زيكو".


فيلم "من أجل زيكو"، بطولة كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، منه شلبي، ومحمد ممدوح، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف، إسعاد يونس، شيكو،وغيرهم من النجوم، إخراج بيتر ميمي.
كريم محمود عبدالعزيز يعلن عن انتهائه من تصوير "من أجل زيكو"
كريم محمود عبدالعزيز يعلن عن انتهائه من تصوير "من أجل زيكو"

الكلمات المفتاحية

موسى من أجل زيكو كريم محمود عبدالعزيز سينما الفجر

أخبار تهمك

رضا شحاتة يحسم موقفه من الأنتقال للنادي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير موسيماني مع الفريق

منذ يوم

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

منذ أقل من ساعتين

حقيقة ضم عنصر جديد للجهاز الفني للأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنطونيو كونتي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتحرك لإيجاد بديل موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة ليفانتي

منذ أقل من ساعة

مدرب مانشستر يونايتد: خسرنا أمام أستون فيلا بهدف تسلل

منذ ساعة و 6 دقيقة

أخر تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

موسيماني يحسم مصير المشاركين في مباراة إنبي

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على المدرب الأقرب لدخول جهاز الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"فركش" تصوير فيلم "موسي" لـ كريم عبدالعزيز

كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره بصور من كواليس فيلم "موسي"

بهذه الطريقة.. كريم محمود عبد العزيز يروج لـ"اطلعولي بره"

محمود حافظ أحدث المنضمين لفيلم "من أجل زيكو"

منة شلبي تبدأ تصوير فيلمها الجديد.. تعرف على التفاصيل

رانيا منصور تنضم لفيلم "من أجل زيكو"

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
03:30 م

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

عاجل - موسيماني يُقرر رحيل 4 لاعبين عن الأهلي

05:01 م

حارس أستون فيلا يستفز كريستيانو رونالدو بهذه الطريقة

03:49 م

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

02:30 م

عاجل.. وزير الخارجية: مصر حققت انجازا كبيرا في ملف السد الإثيوبي (فيديو)

01:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements