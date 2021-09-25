كريم محمود عبدالعزيز يعلن عن انتهائه من تصوير "من أجل زيكو"

شارك الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة اه من كواليس فيلمه الجديد "من أجل زيكو"، معلنًا عن انتهائه من التصوير، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق "كريم" على الصورة قائلًا:" فركش فيلم من أجل زيكو".





فيلم "من أجل زيكو"، بطولة كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، منه شلبي، ومحمد ممدوح، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف، إسعاد يونس، شيكو،وغيرهم من النجوم، إخراج بيتر ميمي.