مدرب مانشستر يونايتد: خسرنا أمام أستون فيلا بهدف تسلل

يرى أولي سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأن الهدف الذي استقبله مرمى فريقه في مباراة اليوم أمام أستون فيلا والتي خسرها بنتيجة 0-1 تسلل.





وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه اليوم السبت أمام نظيره أستون فيلا بهدف دون مقابل في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





سولشاير قال بعد نهاية المباراة :"الهدف الذي سجله فريق أستون فيلا يعتبر تسلل وأنا محبط بسبب الخسارة في مباراة اليوم".





وأضاف :"كان يجب إلغاء هدف استون فيلا، واتكينز كان متسللاً أمام دي خيا ومن سوء الحظ أن يكون هناك قرار تحكيمي ضدنا".





وتحدث عن مضايقة لاعبي أستون فيلا لبرونو قبل ركلة الجزاء قائلا :"لم أكن أريد أن أذكر هذا الأمر لكن كان يجب على أحدهم أن يتحصل على بطاقة صفراء، لكنهم في النهاية تحصلوا على ما يريدوه".





وأوضح :"عندما تخسر المباريات فهذا أمر مثير للقلق بالطبع وعلينا تحقيق النتائج الجيدة في الفترة المقبلة".





وأردف :"تتقبل الخسارة عندما يُسجل هدف جيد ضدك، ولكن هدفهم تسلل".





واختتم تصريحاته بالتعليق على المباراة المقبلة لفريقه أمام فياريال حيث قال :""أعرف أن اللاعبين سيقاتلون من أجل بعضهم البعض وسيقاتلون من أجل القميص. سنكون مستعدين للمباراة".



