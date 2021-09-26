من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.. أخبار جيدة من الأرصاد بشأن حالة الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى استقرار الأحوال الجوية على جميع الأنحاء.





طقس اليوم الأحد

وكشفت هيئة الأرصاد، عن طقس اليوم الأحد، فقالت: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.





كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.





أما عن حالة الطقس المتوقعة، خلال الأيام المقبلة، وتحديدا خلال الفترة من اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وحتى يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.





وتنشط الرياح على بعض المناطق، على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الأحد 26 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 29 درجة، وجنوب سيناء 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة.





يوم الإثنين 27 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 31 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 32 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 29 درجة، وجنوب سيناء 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وشمال الصعيد 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة.





يوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 30 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب الصعيد 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة.





يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، والسواحل الشمالية 29 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 30 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة.





يوم الخميس 30 سبتمبر 2021

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 32 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 33 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 29 درجة، وجنوب سيناء 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وشمال الصعيد 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 34 درجة، وجنوب الصعيد 36 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة.





يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021: