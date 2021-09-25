"صحة البحر الأحمر" تستجيب لاستغاثة عاجلة لإنقاذ طفل ولد بعيب خلقي

نجح فريق طوارئ الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، في إنقاذ حياة طفل ولد بعيب خلقي بخروج الأمعاء من بطنة، بعد سرعة استجابته بتوفير حضانة مجهزة لحالة الطفل، ثم نقله بعد استقرار حالته لمستشفى بنها التخصصي لإجراء عملية جراحية.





وتعود بداية القصة، عندما تلقى فريق طوارئ الصحة اتصالا هاتفيا، من مواطن يستغيث لسرعة إنقاذ حياة ابنه بعدما ولد بعيب خلقي يتمثل في خروج الأمعاء خارج الجسم وعدم اكتمال جدار البطن وصعوبة بالتنفس، ويحتاج إلى حضانة وإجراء عملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياته.



وعلى الفور تعامل فريق طوارئ الصحة بالبحر الأحمر، وتم التعامل السريع مع الأمر، وقام مدير طوارئ المديرية بالاتصال بالدكتور جمال مغربي مدير مستشفى الغردقة العام لسرعة نقل الطفل إلى حضانة المستشفى لحين التنسيق لإجراء العملية له.



وفي دقائق معدودة كان قد تم نقل الطفل إلى الحضانة وبدء عمل اللازم له، وعلى مدار يومين قام فريق الطوارئ بالبحث عن المكان المناسب لإجراء العملية، وتم التنسيق مع مستشفى بنها التخصصي وحجز حضانة بجهاز تنفس صناعي للطفل، ليتم نقله بسيارة إسعاف مجهزة، مع مرافقة طبيب متخصص من مستشفى الغردقة العام حتي مستشفي بنها التخصصي، وذلك دون تحميل الأهل أي نفقات للعلاج أو النقل أو إجراء العملية.



وأكد الدكتور شادى باسم مدير طوارئ وأزمات الصحة بالبحر الأحمر، أنه سيتم نقل الطفل مرة أخري إلي حضانة مستشفى الغردقة العام فور عمل اللازم بمستشفى بنها التخصصي.



وأوضح مدير طوارئ الصحة بالبحر الأحمر، أنه كان هناك تعاون مشترك بين جميع الإدارات المختصة، لإنقاذ حياة الطفل ورفع المعاناة عن أهلية الطفل.